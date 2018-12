NAC heeft minstens dertig punten nodig om dodemansrit te ontlopen

Het kan niet vaak genoeg benadrukt worden: december staat voor NAC in het teken van schadebeheersing. Voorkomen moet worden dat de achterstand op de andere ploegen bij het kerstdiner groter is geworden. Met uitwedstrijden tegen de directe concurrenten FC Groningen en PEC Zwolle is het aanhaken of afhaken voor NAC, met acht punten drager van de rode lantaarn. Blijven de punten uit, dan wacht na de winterstop een monsterrit waarvan de helft van de obstakels overwonnen moet worden om niet in het ravijn te vallen.