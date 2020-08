NAC heeft met Kortsmit stand-in voor Olij binnen en strijkt tonnen op door vertrek Verbruggen

Necrologie Overleden Henk Wullems (84) voor altijd verbonden aan historie van NAC

18 augustus Henk Wullems, die afgelopen zaterdag op 84-jarige leeftijd overleed, is voorgoed verklonken met de historie van NAC. De trainer bezorgde de club op 31 mei 1973 de enige naoorlogse prijs. Hij zat op de bank toen NAC de KNVB-beker won door in de finale in de Kuip NEC met 2-0 te verslaan.