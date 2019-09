NAC heeft met Filipovic en Van Hooijdonk extra opties richting Excelsior

Een meevaller tegen Jong AZ was de sterke invalbeurt van aanvaller Andrija Filipovic links op de vleugel. ,,Hij kan wisselvallig zijn, dat zit in zijn karakter en in zijn spel opgesloten”, zegt trainer Ruud Brood in de wekelijkse voorbeschouwing. ,,In de tweede helft deed hij het goed. Hij heeft vaak op rechts gestaan, daar hebben we nu vastigheid met Luka Ilic. Vanaf links viel Filipovic tegen Jong AZ goed in, tegen Jong FC Utrecht was het minder.”

Omzettingen

Of Filipovic de kleine Othmane Boussaid uit de basiself speelt, de Kroaat werd een half uur voor tijd ingebracht, is twijfelachtig. Jordan van der Gaag is overigens weer volledig inzetbaar en maakte dinsdag met Jong NAC een prima indruk. Achterin heeft de technische staf met Pele van Anholt en Robin Schouten twee rechtsbacks die aan elkaar gewaagd zijn. ,,We nemen alles in overweging, hoewel te veel omzettingen doorvoeren geen zin heeft.”

De late doelpunten van invaller Sydney van Hooijdonk waren een godsgeschenk; voor de club, voor het elftal en voor de speler. Brood: ,,Een spits die bij een nieuwe club komt, zoals Dogan en Stokkers, wil zo snel mogelijk een doelpunt maken. Het is belangrijk dat dat gebeurt zonder het overzicht te verliezen; een ander vrij voor de goal zetten, is net zo goed. Sydney hikte er tegenaan. Vriendschappelijk tegen ADO Den Haag had hij al een kans, maar was hij een beetje onrustig, Tegen Jong Utrecht was hij ook onrustig, maandag was hij in balans. Hopelijk trekt hij die lijn door.”

Stokkers

Om te zeggen dat Finn Stokkers de hete adem Van Hooijdonk voelt, is op basis van twee goals in tien minuten misschien iets te voorbarig. Wel moet Stokkers de komende wedstrijden meer brengen. ,,Het gaat niet alleen om de kansen. We kijken ook naar de situaties dat hij wordt aangespeeld. De eerste helft tikte hij een aantal keer goed de bal door. Bij de laatste kans speelt de rechtsback hem in, tikt Finn door op Luka en gaat Luka alleen op de keeper af. Finn moet daarin vaster worden, dat weet hijzelf ook. Daar zijn we positief kritisch op.”

Volledig scherm Finn Stokkers heeft het moeilijk bij NAC. © BSR Agency

Hoe dun de lijn tussen (relatieve) rust en onrust is, daarvan was de maandagavond een goed voorbeeld. NAC buigt een achterstand om in een late zege en voorkomt daarmee dat het voor de derde keer op rij zonder driepunter blijft. Koploper De Graafschap vergeet bij NEC de trekker over te halen en verspeelt in de blessuretijd een 0-1-voorsprong. Met als gevolg dat NAC koploper De Graafschap tot op een punt is genaderd.

,,Als we willen meedoen om de prijzen, moeten we dit soort wedstrijden ook winnen. We zijn echter pas zes wedstrijden onderweg. Het is een cliché, maar de weg is nog lang. Als wij zouden doen zoals de supporters, wordt het alleen maar onrustiger", zegt Brood. ,,Kijk naar het buitenland: Barcelona staat vijfde met zeven uit vier, om maar iets aan te geven. Negen van de tien keer win je de wedstrijd tegen Jong Utrecht met zoveel kansen. En Jong AZ is niet makkelijk te bespelen, het zit allemaal dicht bij elkaar. Voor ons was het belangrijk te winnen en aansluiting te houden.”

Mogelijke opstelling

Olij; Van Anholt, Riera, Monsalve, Noblejas; Verschueren, Ivan Ilic; Luka Ilic, El Allouchi, Boussaid / Filipovic; Stokkers