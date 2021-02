NAC heeft met 34 spelers voldoende te kiezen

NAC-trai­ner Steijn: ‘Het wordt steeds moeilijker om Cambuur en Almere te achterha­len’

19 januari Trainer Maurice Steijn zag NAC opnieuw averij oplopen in de jacht op plek twee. ,,We wisten wat ons te doen stond, we konden ons geen puntverlies veroorloven.” Dat gebeurde wel, waardoor directe promotie verder uit zicht raakt.