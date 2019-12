NAC heeft linksback Noblejas terug voor FC Den Bosch

Linksback Noblejas ontbrak in vijf van de laatste zes wedstrijden vanwege een kuitblessure en haakt net voor de winterstop weer aan. ,,Javier kan minuten maken, maar gaat nog niet starten”, gaf Brood in aanloop naar het treffen met de nummer 12 van de eerste divisie alvast prijs. Met de weer fitte Mounir El Allouchi, rugklachten hielden hem tegen Telstar (1-1) thuis op de bank, en Joshua Bohui, die inmiddels drie wedstrijden met de beloften heeft gespeeld, komt Brood ruimer in zijn mogelijkheden te zitten op het middenveld waar Jordan van der Gaag zich steeds nadrukkelijker manifesteert.

Een overtuigende overwinning op FC Den Bosch is meer dan welkom om de vieze smaak van de 1-1 bij Telstar weg te spoelen. ,,Het is niet zo dat we een enorme wanprestatie hebben geleverd vorige week. Je kan een keer gelijkspelen tegen Telstar, maar ik vind wel dat we het hebben laten liggen. Zeker als we 0-1 voorkomen”, zegt Brood in een korte terugblik.

,,Morgen moeten we waar mogelijk van achteruit durven voetballen. Als er geen druk is, de bal vragen en niet denken dat Nick Olij iedere bal naar voren schiet. In de tweede helft konden we niet schakelen en blijven voetballen, dat heb ik ze kwalijk genomen. Dat zal ook met jeugdigheid te maken hebben. Aan de andere kant verwacht ik van spelers dat het niet zo moeilijk is tegen een Telstar dat 5-3-2 speelt. Als je twee spitsen hebt, zak je uit, kom je aan de bal en bouw je met drie man op.”

Tactisch inzicht

De tweede helft in Velsen-Zuid was de een van de slechtste vertoningen van NAC dit seizoen. ,,In de rust had ik al aangegeven dat de backs moeten uitzakken. Dat werd niet gedaan, wij gingen mee in hun spel. Dat heeft niks met instelling te maken, maar met tactisch inzicht. Het probleem was dat wij elke bal naar voren schoten. Wij hadden moeite met de opbouw, terwijl het in de weken daarvoor wel vrij goed ging. Het schiet niet op om de ballen alleen lang naar Dogan te schieten. Daar liggen zijn kwaliteiten niet.”

Yassine Azzaragi is er overigens niet bij. De 18-jarige middenvelder die met een wereldgoal bij NAC onder 19 afgelopen zaterdag tekenen van leven vertoonde, speelt zaterdag met onder 19 de laatste competitiewedstrijd in de voorronde poule tegen Ajax. Bij winst plaatst het hoogste jeugdteam van NAC zich voor de kampioenspoule van de eredivisie.