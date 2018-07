'NAC heeft helpende hand Manchester City niet nodig'

NAC op het vinkentouw voor Veerman

24 juli In de zoektocht naar een centrumspits is NAC onlangs uitgekomen bij Henk Veerman van Heerenveen. Volgens ingewijden heeft technisch directeur Hans Smulders navraag gedaan naar de inhoud van het contract van de 27-jarige speler. Voorlopig is het bij polsen gebleven en heeft NAC niet doorgezet.