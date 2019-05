NAC heeft geen plaats voor Bredanaar Ralf Seuntjens

Bredanaar en NAC-supporter Ralf Seuntjens heeft te horen gekregen dat NAC geen interesse in hem heeft. De transfervrije speler ziet een langgekoesterde wens níet in vervulling gaan.

Ralf Seuntjens komt niet naar NAC en ziet zijn droom om ooit nog eens voor de club uit zijn stad te spelen in rook opgaan, dat bevestigen goed ingevoerde bronnen. Onlangs heeft de aanvaller in een gesprek met technisch directeur Tom Van Den Abbeele te horen gekregen dat hij geen optie is voor komend seizoen.

Een groot deel van de supporters had Seuntjens graag in het geelzwarte shirt gezien. ‘Ralf, hier tekenen’ was 31 maart tijdens NAC - VVV (1-1) op een spandoek te lezen. De speler beantwoordde de openlijke flirt door te zeggen dat hij niet ontkent NAC een mooie club te vinden. “Gezien mijn leeftijd en mijn transfervrije status is het nu of nooit.”

Interim-directeur Nicole Edelenbos sprak twee maanden geleden een keer informeel met Seuntjens waarna het wachten was op Van Den Abbeele die 15 april begonnen is. De Belg heeft in een persoonlijk onderhoud inmiddels duidelijk gemaakt dat Seuntjens niet in de plannen voorkomt van het nieuw te vormen NAC in de eerste divisie. Zondag nog, toen hij al wist dat zijn NAC-droom een droom blijft, liep de 30-jarige Seuntjens de vijf kilometer van de Haagse Beemden Loop in een verrassend snelle tijd van 18,36 minuten waarmee hij liet zien een puike conditie te hebben.