NAC heeft een kwaliteitsinjectie nodig: ‘Er komen spelers bij, daar wordt in het team over gesproken’

Met een zak ijs om de linkerknie vanwege een lichte verdraaiing, probeert de 24-jarige middenvelder de 1-3-oorvijg van Westerlo, toch ook geen wonderploeg, te verwerken. ,,Het was niet best. Nogmaals; ik focus mij op de eerstvolgende wedstrijd. Ik loop hier al zolang mee. Ieder jaar is hetzelfde. Als er iemand vuur heeft en wil promoveren, dan staat die persoon voor jou.”

Kwaliteitsimpuls

De realiteit is dat NAC in niets uitstraalt een team te zijn dat vanaf augustus om de twee rechtstreekse promotieplaatsen zal strijden. ,,Volgens mij komen er nog een aantal spelers. Hoeveel, dat weet ik niet. Dat heb ik mij laten vertellen door jongens uit het team. Daar wordt over gesproken”, zegt El Allouchi. ,,De selectie is sowieso niet rond. Er moet concurrentie zijn, want dan ga je beter presteren. In dat opzicht moet er echt wat bij. In elke linie hebben we een kwaliteitsimpuls nodig; aanvallend, verdedigend en op het middenveld.”