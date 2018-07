NAC heeft drie van de maximaal zes City-huurlingen officieel binnen

Spelers van respectievelijk 19, bijna 20 en 21 jaar die ondanks hun jonge leeftijd vanuit de as van het veld zullen opereren. Van het drietal heeft Palmer-Brown de meeste wedstrijden in de benen. Verdeeld over de twee hoogste niveau's in de VS, Portugal en België heeft hij na drie seizoenen 55 duels achter zijn naam staan.

Basisplaats

Fernandes kwam, hoofdzakelijk als invaller, afgelopen seizoen tot 25 wedstrijden. De frivole Spanjaard is als nummer 10 de schakel tussen middenveld en aanval. Palmer-Brown moet met Menno Koch, Karol Mets en Daan Klomp strijden om een van de twee plekken in het hart van de verdediging.

Muric is de vreemde eend in de bijt; profvoetbal spelen voor volle stadions is nieuw voor hem. Toch lijkt hij een basisplaats te gaan krijgen. Enerzijds omdat Mark Birighitti niet voldoet en het oorspronkelijke idee was om Karol Niemczycki bij Jong NAC te laten spelen, anderzijds gaat Muric niet naar de eredivisie om maandenlang de bank warm te houden.

Ilic

Dan blijft over Luka Ilic. Hij trainde drie weken mee, maar verblijft sinds zeven dagen in Servië in afwachting van een sticker die hem het recht op verblijf en arbeid verleent in Nederland. NAC had 19-jarige aanvallende middenvelder al willen presenteren als aanwinst, maar wacht nog altijd op groen licht van de overheidsinstanties. Ilic kan huurling nummer vier worden. Vorig seizoen kwam hij zeventien wedstrijden in actie voor Rode Ster Belgrado, waarmee hij kampioen van Servië werd.

Volledig scherm Luka Ilic © Pro Shots

Volledig scherm Erik Palmer-Brown. © Pro Shots