‘NAC heeft drie hele goede spitsen, een luxeprobleem’

Huseyin Dogan staat bovenaan de pikorde, gevolgd door Sydney van Hooijdonk en daarachter Finn Stokkers. ,,Wij vinden Dogan op dit moment onze eerste spits, daarna brengen we Sydney in. Finn is een optie om als spits in te vallen en eventueel vanaf de rechterkant. Dan is de vraag; Wat vraagt een wedstrijd? Tegen Helmond Sport kregen we redelijk wat kansen en was er niet per se aanleiding om in de aanval in die positie iets te doen. Dat was tegen Go Ahead eigenlijk hetzelfde. Toen hebben we de voorkeur gegeven aan spelers die behendig zijn in de kleine ruimte zoals bijvoorbeeld Jordan van der Gaag en Luka Ilic. Finn heeft weer andere kwaliteiten. Ik vind hem goed in het afjagen, ruimtes creëren voor andere spelers en hij heeft een enorme drive.”