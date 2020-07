NAC heeft de handen vol aan... NAC

De man die leeft op adrenaline en danst langs de randen van de kliffen, is gisteren in de afgrond gevallen. En met hem, de man op wie hij zijn pijlen had gericht. In een nu al legendarische vrijdagmiddagrit in de NAC-achtbaan kiepert eerst de excentrieke Peter Hyballa uit zijn stoel en wordt later de introverte Tom Van Den Abbeele uit zijn fauteuil geduwd.