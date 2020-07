NAC heeft behoefte aan nieuwe impulsen: ‘We weten allemaal dat er spelers bij moeten komen’

In zijn eerste weken als NAC-trainer is Maurice Steijn druk in de weer om versterkingen te halen. ,,We hebben twee spelers die we er heel graag bij willen hebben, maar die hebben bedenktijd gevraagd.”

Kort na de 1-0-oefenzege op Sparta Nijkerk gaf Steijn op verzoek aan wat zijn NAC nodig heeft. ,,Doelpunten. Buitenspelers met diepte. Een echte breker op het middenveld. En wat ik bij dit elftal in algemene zin mis, is power. Niet alleen in lengte, maar ook in duelkracht en het willen winnen van de duels. Aan de bal is het allemaal heel aardig, maar we hebben ook regelmatig de bal niet.”

Quote Ben niet een trainer die oeverloos gaat oefenen met spelers waarvan ik denk dat die er eigenlijk niet aan toe zijn. Of die eigenlijk bij de onder 21 horen zoals het grootste gedeelte in de tweede helft Steijn

Een uur lang houdt Steijn tegen de derdedivisionist vast aan hetzelfde elftal, in de rust komt alleen Javier Noblejas voor Pele Van Anholt wiens contract niet verlengd is. Toch heeft Van Anholt tegen BSC en Sparta Nijkerk een basisplaats als rechtsback én linksback. ,,Het geld kunnen we maar één keer uitgeven en ik wil kijken of hij echt de versterking is die ik denk nodig te hebben achterin. Daarvoor wil ik nog iets meer zien van hem.”

Volledig scherm Pele van Anholt, Colin Rösler en Torino Hunte. © Getty Images

De grote wisseltruc past Steijn een kwartier voor tijd toe waardoor NAC het slot van de wedstrijd NAC uitspeelt met een veredeld jeugdteam. Gylermo Siereveld en Marwin Reuvers komen als enige veldspelers helemaal niet in actie. ,,Ben niet een trainer die oeverloos gaat oefenen met spelers waarvan ik denk dat die er eigenlijk niet aan toe zijn. Of die eigenlijk bij de onder 21 horen zoals het grootste gedeelte in de tweede helft. De wedstrijden die ik heb, wil ik spelen met een kern van dertien, veertien spelers. We weten allemaal dat er spelers bij moeten komen. Voorlopig is dit het, daar zal ik zaterdag (NAC - Heerenveen, red.) ook zolang mogelijk mee spelen. Veel tijd om te experimenteren is er niet, maar dat hoeft ook niet. Van bijna iedereen in de tweede helft weet ik dat ze niet klaar zijn voor het grote werk.”

Quote Ik wil natuurlijk het liefst zo snel mogelijk de groep versterken, maar dan moeten het wel de juiste mensen zijn. Dan wacht ik liever even en dat die spelers later aansluiten Steijn

Kleine kern

Door het vertrek van Arno Verschueren, topscorer en met zijn loopvermogen iemand die grote ruimtes bestrijkt, is NAC er niet sterker op geworden. ,,Hij was een dragende speler. Aanvoerder ook, met diepgang, duelkracht én scorend vermogen. Wat ik prettig vind aan dat soort spelers is dat ze op verschillende posities op het middenveld kunnen spelen. Vergeleken met vorig seizoen is het team op die positie een stuk minder geworden.”

Omdat proefspeler Torino Hunte vanwege lichte klachten aan de kant bleef gisteren, hield Steijn met Joshua Bohui één vleugelaanvaller over. Huseyin Dogan heeft koorts en bleef ziek thuis. Het noopte de coach ertoe om over te stappen op een systeem met twee spitsen. ,,Ik ben optimistisch en tevreden met wat ik nu zie, maar de kern is te klein. Als we mee willen doen om de bovenste plekken, moeten er spelers bij maar dat weet iedereen.”

Juiste mensen

Steijn hoopt op niet al te lange termijn verse krachten te begroeten: ,,We hebben twee spelers die we er heel graag bij willen hebben, maar die hebben bedenktijd gevraagd. Dat kan een dag zijn, maar ze kunnen ook morgen afbellen omdat ze ergens anders heengaan. Het is lastig, want we hebben niet het hoogste budget. Spelers benaderen die heel graag voor jou willen werken, die NAC een schitterende club vinden. Daar spelen we op in, maar het valt niet mee. Ik wil natuurlijk het liefst zo snel mogelijk de groep versterken, maar dan moeten het wel de juiste mensen zijn. Dan wacht ik liever even en dat die spelers later aansluiten.”

NAC - Sparta Nijkerk 1-0 (1-0) - 41. Van Hecke (pen.).

Opstelling NAC: Olij (60. Verbruggen); Schouten (75. Vanacker), Van Hecke (75. Rösler), Riera (75. Mashart), Van Anholt (46. Noblejas); Azzagari (75. Neelen), Haye (75 Agougil), El Allouchi (75. Bohui), Kali (65. Bel); Stokkers en Van Hooijdonk (75. Kestens).

Volledig scherm Jan Paul van Hecke legt aan vanaf elf meter. © Pro Shots