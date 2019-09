NAC heeft aanvoerder Monsalve terug, Boussaid aangewezen vervanger van Dogan

NAC kan weer beschikken over Nacho Monsalve. De aanvoerder is hersteld van zijn blessure en is vrijdag (20.00 uur) inzetbaar als Jong FC Utrecht in Breda op bezoek komt. Met Roger Riera en Javier Noblejas, als de technische staf beslist om Jethro Mashart rust te geven, zouden drie van de vier defensieve pionnen uit Spanje afkomstig zijn.

,,Nacho heeft twee dagen getraind en in die periode een behoorlijk programma gedraaid. Hij kan gewoon starten”, zegt Brood een dag voor de krachtmeting met Jong FC Utrecht. De trainer wil verstandig en niet overhaast te gaan met de voorstopper vanwege het drukke programma. ,,We hebben drie wedstrijden (Jong FC Utrecht, Jong AZ en Excelsior, red.) in een week. Dan is het goed kijken naar het wedstrijdverloop, wat de reactie is en hoe hij eruit komt.”

Monsalve ontbrak in Volendam nadat hij 23 augustus in de rust van NAC - Cambuur geblesseerd in de kleedkamer was achtergebleven. In dat duel heeft Huseyin Dogan naar verluidt zijn spierblessure opgelopen die hem nu enkele weken aan de kant houdt. De weer fitte Jordan van der Gaag daarentegen is terug in de selectie.

Boussaid

De vraag die op ieders lippen brandt: Wie vervangt Dogan? Omdat Andrija Filipovic ook in het oefenpotje met ADO Den Haag geen potten kon breken, lijkt de onvoorspelbare Othmane Boussaid de beste papieren te hebben. Ook gezien het feit dat Van der Gaag de laatste drie competitieduels met lichte klachten op de tribune zat en hij alleen kan teren op 28 minuten tegen FC Dordrecht, heeft Boussaid met 45 minuten (tweede helft) tegen Cambuur en 45 minuten (eerste helft) bij FC Volendam een kleine voorsprong. In het vriendschappelijke duel met ADO Den Haag werd de geblesseerde Van der Gaag in de rust gewisseld en maakte Boussaid de negentig minuten vol.

Mashart

Vrijdag of maandag zal Mashart vrijwel zeker een stapje terug doen. Door het ontbreken van een alternatief kreeg de Rotterdammer in de voorbereiding zo ongeveer de meeste speeltijd van iedereen. En in de competitie is de linksback met Nick Olij, Roger Riera, Arno Verschueren, Mounir El Allouchi en Luka Ilic de enige speler die geen minuut heeft gemist. ,,Hij heeft alles gespeeld en ik vind dat hij het goed doet. Dat hij fouten maakt, kan ik hem niet kwalijk nemen, hij komt net uit de onder 19”, zegt Brood. ,,In de gesprekken met hem geef ik aan wat ik van verwacht. Pak die hakbal tegen Volendam aan de zijlijn; overname en goal, dat is dodelijk. Daar moet hij van leren.”

Mogelijke opstelling

Olij; Van Anholt, Riera, Monsalve, Noblejas; Verschueren, Ivan Ilic; Luka Ilic, Boussaid, El Allouchi; Stokkers.