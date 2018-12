NAC had meer dan een punt mee kunnen nemen uit Zwolle

NAC-middenvel­der Verschue­ren: Onopval­lend opvallend en altijd rustig

6:35 Arno Verschueren is de stille kracht op het middenveld van NAC. Klagen zit niet in zijn aard, iemand terechtwijzen zal hij ook niet snel doen. De 21-jarige Belg is een rustig mens, hoewel hij meer praat dan voorheen.