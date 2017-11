'NAC had in de middenmoot moeten staan'

De 0-8 voelde ook voor hem Lurling aan als een koude douche. Toch wil het clubicoon een ander geluid laten horen. ,,Het is makkelijk alle negatieve punten aan te halen en alles af te kraken, maar als je van Sparta en Den Haag wint, had je in de middenmoot gestaan. Dat is niet slecht. Ik ga uit van het positieve, hoe moeilijk dat nu misschien ook is."

Staand met een plastic glas bier in de hand zag hij vanaf de B-side met lede ogen aan hoe 'zijn' NAC een schop onder de kont kreeg, vervolgens een draai om de oren en daarna door het slijk werd gehaald. ,,Wat mij vooral opviel, was de gelatenheid in het stadion. 'Daar gaan we weer', zeiden de mensen meteen na de 0-1. Ze identificeren zich niet met de spelers: 'Als ik in de stad loop, zou ik al die jongens zo voorbijlopen', hoor ik dan."

Lurling snapt het wel. ,,Ik ben een aantal keer tot 1 uur 's nachts in de Cordial gebleven, maar ik heb geen speler gezien. De binding die wij vroeger hadden met de club, is minder geworden. Toch weet ik zeker dat de spelers niet denken: 'Laat het vanavond maar gaan.' Welke elf ook op het veld staan, ze willen allemaal winnen. Daar twijfel ik geen seconde aan. Het viel voor Ajax allemaal op z'n plek. Neres scoort uit de kluts, Van de Beek via de rug van een speler. Na half uur weet je: het is klaar. Maar met 0-8 verliezen? Nee, dat mag nooit gebeuren."

NAC is een voetballende ploeg, zegt Lurling. ,,Alleen Karol Mets en Pablo Mari zijn lang en fysiek sterk. De rest is jong en zonder ervaring. Aan het begin van de competitie ging het best aardig, maar steeds was de pijp na zestig minuten leeg. Ik las ergens dat NAC zo ongeveer het jongste team van Europa heeft. Dat is niet makkelijk."

Wachten op zege

NAC wacht al zes wedstrijden op een zege. Het langst van alle clubs uit de eredivisie. ,,Doodzonde dat je eindelijk bij Feyenoord wint, maar die prestatie geen vervolg kan geven", zegt Lurling die over twee periodes in negen seizoenen tot 252 wedstrijden kwam voor NAC.

,,In vijf van de laatste zes wedstrijden is er niet gescoord. Daar maak ik me wél zorgen over. Aan de andere kant; tegen welke teams zijn we weggespeeld? Vitesse, PSV en Ajax is kansloos verloren, oké. Maar die andere negen waren we tenminste gelijkwaardig. Het is heel makkelijk om het na de 0-8 negatief te belichten. Ik wil veel liever de positieve kant van NAC benadrukken."

'De Messi van Breda', heeft dit seizoen bijna alle wedstrijden gezien, in het stadion of thuis voor de buis. ,,Tegen Sparta (2-2) staat NAC met 2-0 voor en moet het 3-0 of 4-0 worden. Den Haag (0-1) moet je gezien de kansen die je krijgt gewoon winnen. Dat zijn zes punten. Bij Roda JC (1-0) was NAC de eerste helft beter en Utrecht komt op einde goed weg."

Lurling is er van overtuigd dat NAC het tij gaat keren. ,,Die wedstrijden gaan ze een keer winnen, echt waar. Tel die punten erbij op en NAC staat prima gepositioneerd in de middenmoot. VVV was gruwelijk saai, meer dan een 0-0 zat er niet in. Gelukkig is er een groep van zo'n vijf clubs die dicht bij elkaar staan. Als NAC zaterdag bij Heracles speelt zoals het deed uit tegen Feyenoord (0-2-zege) en Utrecht (2-2), ben ik hoopvol gestemd. Excelsior thuis een week later moet gewonnen worden, geen excuses. Verlies je echter met 3-0 en 0-1 en je belt me dan op, dan zeg ik dat NAC zich echt zorgen moet maken."