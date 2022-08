NAC haalt voormalig PSV-directeur Toon Gerbrands binnen

Gegenpressing Podcast Bellen met Toon, NAC werkt op de lachspie­ren en bijna baas in eigen huis

In De Gegenpressing Podcast bespreken clubwatchers Yadran Blanco, Dennis Kas en Joost Blaauwhof het laatste nieuws rondom NAC. In S2A39 gaat het over de overname en over de blamage tegen FC Dordrecht.

