NAC haalt Thom Haye voor drie jaar binnen

De vastgestelde transfersom in de huurovereenkomst is komen te vervallen waardoor NAC de speler transfervrij overneemt van de Hagenaars waar hij nog een contract had voor één jaar. In plaats van de transfersom heeft ADO Den Haag in de deal nu een doorverkoop percentage bedongen bij een toekomstige verkoop van Haye.

Haye speelde inclusief de bekerwedstrijden met AZ en Feyenoord acht wedstrijden namens NAC totdat het coronavirus een einde maakte aan het Nederlandse voetbalseizoen. De 25-jarige Haye moet samen met Jesper Drost, met wie NAC in gesprek is, en Arno Verschueren het middenveld gaan vormen in het nieuwe seizoen.

Met het driejarige contract heeft NAC eindelijk Haye, die bij AZ werd opgeleid en later voor Willem II, Lecce en ADO uitkwam, definitief helemaal voor zichzelf. In augustus waagde de club nog tevergeefs een poging om de speler naar Breda te halen nadat zijn Italiaanse trip bij Lecce tot een einde was gekomen. Met ADO Den Haag koos Haye ervoor om in de eredivisie te spelen.

Haye op 31 januari: ,,Ik kwam vanuit Italië terug naar Nederland en de eredivisie gaf destijds de doorslag. Het streelde mij heel erg dat NAC in de winterstop is teruggekomen. Voor mij was het een uitgemaakte zaak, ik hoefde niet meer na te denken. Het moet blijkbaar zo zijn, het is nu vrij snel gegaan. Het goede gevoel van de eerste gesprekken was er nog steeds. Op dat punt hoefde er weinig meer besproken te worden.”