NAC haalt scout Lex Schoenmaker junior binnen

Exotische verrassing Adiléhou is NAC wel een gokje waard

9:23 NAC presenteerde gisteren de opvolger van Jan Paul van Hecke; de in Frankrijk geboren zevenvoudig Beniner international Moïse Adiléhou. De exotische verrassing is voor twee jaar vastgelegd door NAC. ,,We denken dat hij het niveau aankan, maar zekerheid hebben we niet."