NAC haalt met Van der Sande publieksspeler binnen: ‘Een mooi mens die altijd voorop in de strijd gaat’

Een aanbieding van FC Eindhoven om bij te tekenen, sloeg Van der Sande af. ,,We waren al een tijdje met hem in gesprek. Een aantal maanden al", zegt FC Eindhoven-trainer een NAC-icoon Rob Penders. ,,In de winterstop hebben meerdere clubs geïnformeerd om hem over te nemen. Wij waren blij dat hij bij ons is gebleven.” Maandagavond werd bekend dat ijverige aanvaller een contract voor twee jaar tekent bij NAC met een optie voor een extra seizoen.