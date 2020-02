NAC haalt met Hyballa een veelzijdig man in huis: schrijver, opleider en hoofdtrainer

De 44-jarige Hyballa, hij spreekt vloeiend Nederlands, was werkzaam als docent bij de Duitse voetbalbond, is auteur van meerdere voetbalboeken, trainde de hoogste jeugdteams van Arminia Bielefeld, Wolfsburg, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen en Red Bull Salzburg en was eindverantwoordelijke van onder meer Alemannia Aachen, Sturm Graz, NEC en Dunajska Streda.

Met die laatste club werd hij in de jaargang 2018/2019 derde in Slowaakse competitie. Ondanks de derde plaats in dit lopende seizoen en plaatsing voor de kwartfinale van de nationale beker werd Hyballa aan de kant geschoven. De eigenaar van Dunajska Streda nam die drastische maatregel omdat Hyballa niet de behoefte voelde om zijn aflopende verbintenis te verlengen. Daarop namen de Slowaken maar meteen afscheid van de Duitse Nederlander.

In Breda is Hyballa de opvolger van Ruud Brood wiens verstandhouding met de spelersgroep, de technische en medische staf tot onder het vriespunt was gedaald. Om geen valse verwachtingen te wekken, kreeg Willem Weijs bij zijn tijdelijke aanstelling direct te horen dat NAC een nieuwe trainer zou zoeken voor de lange termijn, een stroman voor de ongediplomeerde Weijs is nooit een optie geweest. Dat was voor iedereen van meet af aan duidelijk. In vier competitiewedstrijden onder Weijs werd een keer gewonnen, eenmaal verloren en eindigen twee duels in een gelijkspel. Wel werd ten koste van PSV de laatste acht van de KNVB-beker bereikt.