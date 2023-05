NAC haalt Johan Gabriëls terug om het beloftenteam te leiden

De Bredase amateurtrainer is de opvolger van voormalig video-analist Marvin van der Valk wiens aflopende contract niet is verlengd. Tussen 2013 en 2017 was hij actief in de jeugdopleiding van NAC. Hij leidde achtereenvolgens de onder 15, 17 en 19. Nu krijgt hij dus de onder 21 zijn hoede.

Landskampioen

De 54-jarige Garbriëls is als voetballer in de jaren tachtig gevormd in de jeugdopleiding van NAC. Schopte het tot het eerste elftal waarin hij twee seizoenen actief was. In de jaren 1990-1992 kwam de middenvelder tot 55 wedstrijden. In de voorbereiding op wat later het seizoen (1992/1993) van de promotie zou blijken, wordt Gabriëls verhuurd aan Excelsior. Vervolgens steekt hij in 1993 de grens over naar België waar hij drie jaar voetbalt voordat hij de amateurwereld intrekt. Via het Oosterhoutse TSC beland hij later bij Baronie waar hij zijn beste jaren kent. Met de Baronnen kroont hij zich in 2001 tot algemeen landskampioen van de amateurs.