NAC haalt clubloze rechtsbuiten Darren Maatsen

De voetbalnomade sluit dinsdag aan voor zijn eerste training met NAC. Trainer Maurice Steijn laat weten in Maatsen een ervaren speler te zien met diepte en snelheid in zijn spel. De dertiger was sinds 1 januari zonder club na een half jaar voor het Noorse Stabæk Fotball te hebben gespeeld: 18 wedstrijden, 3 goals en 1 assist in 835 minuten.

Daarvoor kwam Maatsen twee jaar uit voor RKC (60 wedstrijden, 15 goals en 6 assists. Hij had een belangrijk aandeel in de Waalwijkse promotie in het seizoen 2018/2019.

Tien jaar geleden debuteerde Maatsen namens Excelsior (55 wedstrijden) in het betaalde voetbal. Via twee jaar Ross County (19 wedstrijden) in Schotland, een jaartje Cyprus bij Agia Napia (8 wedstrijden) keerde hij terug naar Nederland. Go Ahead Eagles (46 wedstrijden) bleek in 2018 een springplank voor Apollon Smyrnis om na 11 gespeelde duels in Griekenland voor RKC te kiezen.