Deze zege is voor de stad Breda en de supporters, zegt Roger Riera die zijn pappenheimers kent. ,,Het was volgens mij jaren geleden dat NAC een wedstrijd had gewonnen in de beker. De fans verdienen dit, zeker ook na de zware week die we hebben gehad.”

Voor vierde keer op een rij slikte NAC, dat FC Emmen met 3-2 aan de kant zette, tenminste twee goals. Tot afgrijzen van de wederom doeltreffende Roger Riera, die evenals in Kerkrade andermaal met zijn hoofd scoorde. ,,NAC haalt blijkbaar het beste in mij naar boven... Maar ik haal veel meer voldoening uit het voorkomen van een doelpunt en heb liever dat ik met een scherpe tackle een aanvaller belet te scoren. Voor mij is 1-0 beter dan 3-2, daar ben ik verdediger voor.”

Wat voorheen een cupfighter was met viermaal een halve finale in zes jaar (2004, 2007, 2008 en 2009), was de afgelopen seizoenen een vaste negatieve verrassing. Tekens werd NAC in de eerste ronde dat het aantrad uit het bekertoernooi gekegeld. In 2015 en 2016 waren sc Heerenveen (0-1) en VVV (0-2) te sterk in Breda, in 2017 en 2018 blameerde NAC zich in de uitwedstrijden tegen Achilles’29 (4-2) en RKC (2-0).

Feestelijke dag

Tot aan het treffen met FC Emmen overleefden de Bredanaars in 2014 voor het laatst een bekerronde: Spakenburg (3-4) en Fortuna Sittard (2-3 n.v.) werden met moeite verslagen voordat Excelsior voor een historische schrobbering (6-0) zorgde in de achtste finales.