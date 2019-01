NAC haalt aanvaller Sullay Kaikai transfervrij op bij Crystal Palace

De 23-jarige Engelsman wordt gezien als een directe versterking voor het basisteam en moet de Bredase club van de nodige aanvallende impulsen voorzien. Kaikai is een product van de jeugdopleiding van Crystal Palace waarvoor hij in 2016 en 2017 drie keer mocht opdraven in de Premier League. Tot een doorbraak in Londen is het echter nooit gekomen voor de speler wiens vader en moeder uit het Afrikaanse Sierra Leone komen.

Crystal Palace verhuurde de flankspeler vanaf 2013 liefst zes keer aan vijf verschillende clubs. Bij achtereenvolgens Crawley Town (League One), Cambridge United (League Two), Shrewsbury Town (League One), Brentford (Championship) en Charlton Athletic (League One), deed hij de afgelopen vijf jaar ervaring op in de lagere Engelse divisies. Dit seizoen kwam hij namens Crystal Palace tot twee korte invalbeurten in de League Cup.

In lijn van het beleid van het technisch hart is Kakai evenals Lundqvist transfervrij opgehaald en voor de middellange termijn vastgelegd. Een soortgelijke constructie heeft NAC in gedachten met de Australische linksback Alex Gersbach met wie het begin deze maand tot een mondeling akkoord is gekomen. De speler wordt overgenomen van Rosenborg en arriveert na de Azië Cup.