NAC groeit uit Rat Verlegh Stadion: 'Uitbreiding kan voor 1.000 tot 1.500 extra zitplaatsen zorgen'

NAC heeft donderdag de tienduizendste seizoenkaart verlengd. De club lijkt daarmee op koers om het eigen seizoenkaartenrecord te gaan verbreken. Terwijl stadions in de eredivisie steeds leger worden, barst het Rat Verlegh Stadion uit zijn voegen. "We onderzoeken uitbreiding, maar dat is nog wel gecompliceerd."

De trend die in Breda is ingezet, strookt niet met de landelijke trend. Zo trokken bijvoorbeeld Roda JC, Heerenveen, Heracles Almelo en FC Groningen substantieel minder bezoekers. Waar veel clubs problemen hebben om de tribunes te vullen, lijkt aan de stadionstraat in Breda een uitbreiding van de capaciteit nauwelijks nog te voorkomen.

Uitbreiding Eretribune

Ook NAC-woordvoerder Jasper Saeijs ziet dat die mogelijkheid op termijn nauwelijks meer te ontwijken is. ,,We kijken naar uitbreiding van de lange zijde, de Eretribune. De mogelijkheden daarvoor zijn we nu grondig aan het onderzoeken. Dat nemen we heel serieus. Het zou 1.000 á 1.500 extra zitplaatsen op kunnen leveren. We willen doorgroeien als club, daarin kan zo'n uitbreiding een rol spelen."

Toch is het nog lang niet zover, aangezien er vele haken en ogen aan de uitbreiding zitten. ,,Het is gecompliceerd. De consequenties van een uitbreiding worden vaak onderschat. Zo moeten we rekening houden met extra instroom van mensen, verdeeld over evenveel ingangen. Daarnaast moeten de horecapunten en toiletten aangepast worden en dienen we genoeg vluchtroutes te hebben. Maar nogmaals, we onderzoeken het heel serieus."

Bezoekersrecord

Volledig scherm NAC-supporters verlengen massaal hun seizoenkaart. © Pro Shots Afgelopen voetbaljaargang namen 15.250 supporters een (halve-) seizoenkaart bij de Bredase eredivisionist af. Met een gemiddelde van liefst 18.404 toeschouwers brak NAC het eigen gemiddelde bezoekersrecord (18.354). De club kende een bezettingsgraad van liefst 97 procent. Gezien de huidige trend en de tussenstand in de kaartverkoop hoeft NAC zich geen zorgen te maken dat er volgend seizoen veel lege stoelen te vinden zijn.

Succescampagne

Donderdag werd alweer de tienduizendste seizoenkaart verlengd. NAC-woordvoerder Jasper Saeijs is trots op de club. ,,Vanzelfsprekend is het niet, maar NAC leeft als nooit tevoren. Het lag dus enigszins in de lijn der verwachting dat de kaarten hard zouden gaan. De selectie is ook nog lang niet rond, maar het bezoeken van een Avondje NAC staat los van spelers. Het is een sociaal gebeuren. De succescampagne niet voor niets 'Altijd NAC, altijd trouw'. Dat is ons publiek."

Hoeveel kaarten er uiteindelijk verlengd gaan worden is lastig te voorspellen, maar Saeijs zet hoog in. ,,Ik verwacht dat we op 30 mei (de laatste dag dat seizoenkaarthouders kunnen verlengen, red.) ongeveer 14.000 seizoenkaarten verlengd hebben. Daartoe behoren ook mensen die graag op een andere plaats terecht komen. Daarna gaan we ons wenden tot de mensen op de wachtlijsten. Dat zijn er ook al ruim 1.800. Er zal weinig ruimte overblijven voor de vrije seizoenkaartenverkoop."

