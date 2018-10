NAC grijpt opnieuw mis bij Ruud Brood

Ruud Brood en NAC: het is een vierjaarlijks terugkerende flirt die maar niet wil eindigen in een vaste relatie. Nadat hij in 2006, 2010 én 2014 gevraagd werd om trainer te worden en het om uiteenlopende redenen niet werd, is hij onlangs benaderd om de nieuwe technisch manager van de Bredase club te worden. Dat bevestigen goed ingevoerde bronnen aan deze krant.

Lees ook Volgende tegenslag NAC: Mühren voorlopig niet inzetbaar Lees meer

Een deel van de twintig aandeelhouders vond de 55-jarige Brood, in de jaren negentig acht seizoenen speler van NAC, een geschikte kandidaat om de eind september op non-actief gezette Hans Smulders op te volgen. Dezelfde groep aandeelhouders die hem in 2014 naar Breda wilde halen als opvolger van de ontslagen trainer Nebojsa Gudelj. Samen met de huidig scheidend algemeen directeur Justin Goetzee zagen zij in Brood destijds de ideale man om NAC weer smoel te geven. Brood bleef NEC echter trouw. Later dat seizoen werd hij met de Nijmegenaren kampioen van de eerste divisie, terwijl NAC met Robert Maaskant via de nacompetitie degradeerde.

In 2006 werd Brood voor het eerst benaderd door toenmalig algemeen directeur Theo Mommers nadat Ton Lokhoff zijn congé had gekregen. Hij koos er destijds voor om bij Helmond Sport het seizoen af te maken. Vier jaar later meldde technisch directeur Jeffrey van As zich voor Brood op het moment dat Maaskant vrij onverwacht de wijk nam naar het Poolse Wisla Krakow. Omdat NAC en RKC geen akkoord bereikten tijdens de onderhandelingen, grepen de Bredanaars andermaal naast hun wenstrainer.

Handen vrij

In tegenstelling tot de drie voorgaande keren, heeft Brood momenteel zijn handen vrij. Deze zomer vertrok hij bij PSV waar hij drie jaar lang een van de assistenten was van hoofdcoach Phillip Cocu. Volgens ingewijden wil hij echter door als trainer en ziet hij in deze fase van zijn carrière weinig in een rol als beleidsmaker met alle bijkomende zaken die daarbij horen. Brood wil volgens de geraadpleegde bronnen of als zelfstandig hoofdtrainer werken of als assistent dienen onder een trainer van wie hij een belangrijke mate van verantwoordelijkheid krijgt.