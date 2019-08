NAC gewaarschuwd voor vernieuwd FC Dordrecht

Het standpunt van NAC is immer dat de situatie met Dogan van dag tot dag bekeken wordt. De aanvaller die twee dagen na het ondertekenen van een tweejarig contract in botsing kwam met een teamgenoot, traint apart van de groep. Buitenspeler Bohui ligt er zoals bekend maanden uit vanwege een knieblessure en voor reservedoelman Kramer komt de competitiestart te vroeg. Trainer Ruud Brood neemt met Sem Custers en Bart Verbruggen twee extra keepers mee. Mocht Nick Olij iets overkomen, een rode kaart of en blessure, zal een van hen in het veld worden gebracht.

Nieuwste aanwinst Javier Noblejas is in tegenstelling tot Kramer wel opgenomen in de wedstrijdselectie. Met twee trainingsdagen lijkt het echter onwaarschijnlijk dat de Spaanse linksback direct een basisplaats heeft. Wie aan de competitie als rechtsback begint, Pele van Anholt of Robin Schouten, wilde Brood vrijdag aan het begin van de middag niet prijsgeven.

Op het middenveld ligt het voor de hand dat Arno Verschueren en Ivan Ilic een defensief blok vormen. Mounir El Allouchi en Andrija Filipovic lijken afgaand op de oefencampagne eveneens verzekerd van een plek in het elftal. De vraag is op welke positie? ,,Filipovic kan op links, ook op rechts en misschien zelfs achter de spits in de vrijere rol”, zegt Brood die niet wilde ingaan op de vraag of El Allouchi in zijn visie beter rendeert op links of in een meer centrale rol als nummer tien. ,,Dan ga ik weer op een speler in. Het heeft geen zin om dat nu aan te geven, want dan ga ik bijna mijn voorkeuren uitspreken. En als ik dat doe, dan wordt dat later teruggehaald. Mounir is een speler die op meerdere posities uit de voeten kan. Dat heb je in de voorbereiding gezien.”

FC Dordrecht

Gevraagd naar een mogelijke basisplaats voor de City-huurlingen Ivan en Luka Ilic, houdt Brood andermaal zijn kaarten voor zich. ,,Dan ga ik op de inhoud in, dat is niet wat ik wil. Dus ik ga naar buiten toe niet aangeven of ik ze wel of niet ga gebruiken. Wij zijn eruit hoe we het willen doen en wie we daarbij willen gebruiken. Dat geldt ook voor deze twee.”

Bij tegenstander FC Dordrecht is het nodige veranderd, al is het maar vanwege het samenwerkingsverband met Feyenoord en Norwich City. De Schapenkoppen, sinds de degradatie in 2015 achtereenvolgens als 14e, 19e, 13e en 17e geëindigd in de eerste visie, hebben de ambitie om in het linkerrijtje te eindigen.Brood: ,,Het is een compleet ander elftal. In de rust tegen Feyenoord stonden ze op 0-0, terwijl ze nog niet compleet waren. Dat geeft hun kracht wel aan. Het grootste gevaar is te denken, zoals de supporters, ‘Dordrecht uit doen we even’, want dan komen we tekort. Elke wedstrijd moeten we heel serieus oppakken. Hun spits (Pedro Marques) heeft zeven goals in vier wedstrijden gemaakt. En Jari Schuurman (middenvelder, ex-Feyenoord) was in het verleden een van de grootste talenten van Nederland. Dordrecht is een jong elftal dat graag wil voetballen.”

Mogelijke opstelling NAC

Olij; Schouten / Van Anholt, Monsalve, Riera, Mashart; Verschueren, Ivan Ilic; Luka Ilic, El Allouchi, Filipovic; Stokkers.