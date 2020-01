NAC gevangen door cynisme

Apathie in haar zuiverste vorm vermengd met bijtend cynisme, overgoten met een zure sausje van onmacht, boosheid en teleurstelling. Van het geroemde ‘Avondje NAC’ is weinig meer over. Supporters zijn in slaap gesust, voetballers voetballen tegen zichzelf. Op een hoger niveau overheerst het wantrouwen, worden machtsstrijdjes gevoerd over geld dat er was en niet meer is voor nieuwe spelers en soebat men over de aan te stellen trainer.