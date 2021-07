NAC gekweld door kleine pijntjes en blessures

NAC gaat door het dak: 12.000 seizoen­kaart­hou­ders komend seizoen

28 juli Ook in het derde opeenvolgende jaar eerste divisie blijft NAC onverminderd populair in Breda en omstreken. Twee weken voor de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen, 13 augustus is Telstar te gast in het Rat Verlegh Stadion, kan de club rekenen op tenminste 12.000 seizoenkaarthouders.