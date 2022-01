NAC gegijzeld door onzekerheid: ‘Het blijft heel erg stil, ook ik hoor niks’

Is hij weg? ,,Niet dat wij weten.” Edwin de Graaf is beduusd. ,,Wij hebben hem een aanbieding gedaan. Echt een top aanbieding hè.” Kort daarvoor neemt hij nauwkeurig een screenshot in zich op met daarop een afbeelding van het shirt van Ezechiel Banzuzi (16) met de woorden ‘one last time’ en een verdrietig poppetje. Vrijwel alle vragen die de NAC-trainer krijgt na de 0-0 tegen FC Eindhoven, gaan over een zestienjarige speler die hij op de bank houdt.