NAC geen voorstander van promotieregeling zonder degradanten uit de eredivisie

Dat NAC in het seizoen 2020/2021 opnieuw in de eerste divisie uitkomt, daarover lijkt weinig twijfel te bestaan. De vraag is nu, als de KNVB vrijdag officieel de stekker uit de eredivisie en eerste divisie trekt, hoe de promotie- degradatieregeling eruit komt te zien en uit hoeveel clubs de eerste divisie in het nieuwe voetbaljaar bestaat.

De KNVB heeft dinsdagavond in een communiqué het standpunt verkondigd de competities in het betaalde voetbal per direct te willen beëindigen. Aanleiding was het besluit van de regering om tot 1 september voetbalwedstrijden te verbieden. Als nummer vijf van de eerste divisie en winnaar van de eerste periode heeft NAC in theorie recht op deelname aan de play-offs om promotie. Vrijdag bespreekt de KNVB met vertegenwoordigers van de eredivisie en de eerste divisie de gevolgen van het stopzetten van de competities.

Kleiner

Algemeen directeur Luuc Eisenga: ,,Als je zegt: niemand promoveren, niemand degraderen, is er een relatief kleine groep die ontevreden is. Is er alleen een promotieregeling zonder degradanten, dan staat de hele eerste divisie op zijn kop omdat de competitie (20 teams) dan kleiner wordt. Het moet sportief wel in balans blijven.” Een uitgeklede eerste divisie in het seizoen 2020/2021 met achttien clubs waarvan vier beloftenteams ziet niemand zitten.

In De Telegraaf van woensdag laat FC Volendam, evenals NAC in het bezit van periodetitel, via advocaat Keje Molenaar weten dat de club het recht op de play-offs opeist als het bestuur betaald voetbal van de KNVB beslist dat de eerste twee plaatsen in de eerste divisie (Cambuur en De Graafschap, red.) recht geven op promotie. NAC slaat een diplomatiekere toon aan.

Gezondheid