NAC gedijt in de Spaanse winterzon

ReportageDe zoektocht naar nieuwe verdedigers is in volle gang bij NAC. Voor spelers als Jurich Carolina en Greg Leigh is het einde in zicht.

Het kale hoofd van Mounir El Allouchi kijkt omhoog, zijn hand wijst naar boven. Wat wil een mens nog meer? De strakgetrokken azuurblauwe lucht is als een prent zo mooi waarin een gele gloed het doek vurig en warm maakt. Geen wolkje, geen zuchtje wind zelfs. De witte ledematen van de NAC-spelers worden bijgekleurd, de broze botten aangesterkt met de door de zon verstuurde vitaminen.

De eerste dag van het trainingskamp in het Zuid-Spaanse Atamaría, nabij het welbekende La Manga, voltrekt zich in een relaxte en harmonieuze sfeer. Van transferperikelen is niets te merken op en naast het veld. Terwijl er genoeg te gebeuren staat deze maand. Nog los van de zoektocht naar een permanente algemeen directeur als opvolger van interim Nicole Edelenbos.

NAC zoekt vooral verdedigers. De eerste, rechtsback Khalid Karami, is binnen. De tweede, linksback Alex Gersbach, komt na de Azië Cup. Aan het binnenhalen van de derde, een centrale verdediger, wordt hard gewerkt door het technisch hart. Verder wil de club een aanvallende middenvelder die links op de vleugel de weg kent. Een extra spits is, is tegenstelling tot veel andere clubs, geen doel op zich. Met negen goals in zeventien duels is Mitchell te Vrede een topspits voor NAC. Indien er geld overblijft van het beschikbare budget (half miljoen euro) wordt gekeken naar een voetballende middenvelder vlak voor de verdediging.

Volledig scherm Sydney van Hooijdonk poseert met doelman Karol Niemczycki. © Marcel van Dorst

Schoonmaak

De grote schoonmaak is in volle gang. De contracten van Robbie Haemhouts en Olivier Rommens zijn ontbonden. Vinnie Vermeer stribbelt nog wat tegen, maar zal aanstonds zijn koffers pakken. Ook Jurich Carolina mag vertrekken, dat wordt in Spanje eens te meer duidelijk. Pele van Anholt en Jethro Mashart zijn bij de ochtendsessie de eerste twee opties als linksback, Carolina is als rechtsback slechts back-up voor Karami. Dat Greg Leigh NAC ­vaarwel zegt, de Engelsman sloot ’s middags pas aan samen met Anouar Kali en Gervane Kastaneer, is een kwestie van tijd. Zijn opvolger, de Australisch international Gersbach, heeft zijn jawoord al gegeven aan de Bredanaars.

Met een schuin oog worden daarom de verrichtingen van Australië gevolgd dat gisteren bij de start van de Azië Cup gefopt werd door Jordanië (0-1). Het bereiken van de kwartfinale is geen vanzelfsprekendheid meer. Mochten de Aussies de groepsfase niet over­leven, dan is Gersbach nog voor de hervatting van de competitie in Breda. Met de 21-jarige linksback heeft NAC een mondeling akkoord. En met diens club Rosenborg is overeenstemming bereikt over een minieme vergoeding. Alleen de handtekening van de speler ontbreekt.

Volledig scherm Alex Gersbach (rechts) in duel met Rosenborg BK tegen Celtic. © REUTERS

Scheermeskaal

Wat we ook missen is de stevige haardos op de schedel van El Allouchi, de middenvelder heeft een kleine gedaanteverwisseling ondergaan. De zijscheiding met de naar rechts gekrulde kuif is verdwenen. ,,Het is nu gemillimeterd, maar het was scheermeskaal”, zegt El Allouchi. Hij vraagt of het hem staat. Karami en Te Vrede vinden van wel. Hijzelf ook. ,,De dag na de wedstrijd tegen Heerenveen ben ik naar Mekka gegaan. Daar heb ik het gedaan. Het hoort bij de rituelen en de handelingen die je in Mekka moet doen.”