NAC gebruikte dit seizoen dertig spelers, beduidend meer dan elke andere eredivisieclub

Recordaantal

NAC verbruikte dit seizoen vier keepers, tien verdedigers, acht middenvelders en acht aanvallers. En het einde is nog niet in zicht, want linksback Alex Gersbach wordt nummer 31. Met de nog aan te trekken centrale verdediger en extra spits als tijdelijke vervanger van Mitchell te Vrede wordt het totaal in februari opgestuwd naar 33 spelers. Ofwel drie volledige elftallen. Een verbetering van het recordaantal van 32 spelers uit het promotiejaar 2016-2017 toen NAC ternauwernood als vijfde eindigde in de eerste divisie en via een miraculeuze nacompetitie terugkeerde in de eredivisie.