NAC gaat zich nog op twee posities versterken

Ervan uitgaande dat linksback Javier Noblejas op termijn, de verwachting is dat Spanjaard nog even tijd nodig heeft om wedstrijdfit te worden, de plek van Jethro Mashart overneemt, is Jan Paul van Hecke de enige vervanger voor de Spaanse mandekkers Roger Riera en Nacho Monsalve. Om een 19-jarig talent zonder minuten in het profvoetbal als reserveband mee te nemen voor een hachelijk roadtrip, wordt intern als te riskant gezien. Daarom zet NAC in op het binnenhalen van een extra centrale verdediger.

Een vleugelaanvaller moet de tweede en laatste inkomende transfer worden. De onfortuinlijke kniekwetsuur van Joshua Bohui heeft NAC beroofd van de enige zuivere buitenspeler die met een versnelling een verdediger passeert en de achterlijn opzoekt. Hoewel Ilic zich op opportunisme langs zijn tegenstanders wurmt en uit open spel voor de gevaarlijkste momenten zorgde in Dordrecht, heeft NAC met hem, Mounir El Allouchi, Andrija Filipovic en invaller Jordan van der Gaag te weinig diepte en snelheid.

Glenn Middelton haakte op het laatste moment af ondanks dat NAC en Rangers FC een akkoord hadden bereikt over een huurovereenkomst. Middelton kiest ervoor in eigen land te blijven, nadat Hibernian met spoed een flankspeler nodig had vanwege een ernstig blessuregeval.