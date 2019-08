NAC gaat voor Noorse City-verdediger Rösler

Verrassend is de interesse in Rösler niet. In mei liet technisch directeur Tom Van Den Abbeele zich tijdens een forumavond al ontvallen dat hij zijn pijlen had gericht op een speler die in juli zou deelnemen aan het EK onder 19 in Armenië. Rösler was een maand geleden met Noorwegen actief op het genoemde jeugdtoernooi en kwam in alle drie de groepsduels in actie.