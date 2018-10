NAC gaat met deze verdediging de eerste divisie in

Video NAC-trai­ner Van der Gaag ontstemd: ‘We verdedigen niet, dat is een terugke­rend probleem’

21 oktober Het geblunder in de defensie is Mitchell van der Gaag een doorn in het oog. ,,Als je ziet hoeveel moeite wij moeten doen om een goal te maken en wat Willem II ervoor moet doen... Als we de bal niet hebben, moeten we ook verdedigen. Dat hebben we niet gedaan. Het is een terugkerend probleem.”