NAC gaat 'de tien' niet anders invullen: Rai Vloet keert terug na schorsing

NAC viel in de eerste zeven duels nog wel eens terug na een uur voetballen. Is dat een extra punt van aandacht ook? ,,Totaal niet. We vallen soms terug ja, maar dat is gemakkelijk te verklaren door de leeftijd en ervaring van onze spelersgroep. De jongens die overkomen van de Jupiler League hebben nog niet de intensiteit van de eredivisie. Wat normaal is. Hetzelfde geldt voor de jonge spelers van Manchester City. En dan hebben we nog spelers als Koch en Mari die vorig seizoen weinig aan spelen zijn toegekomen", zegt Vreven.

Speelstijl

,,Dit alles moet je dan ook nog eens koppelen aan onze speelstijl. Kijk, zoals ADO Den Haag speelt, kunnen wij het ook wel negentig minuten volhouden. Dat hebben we ook bij Feyenoord laten zien. Maar onze supporters vragen nu eenmaal iets anders. Het is normaal dat wij die manier van spelen nog geen hele wedstrijd volhouden. Het is nog even zoeken naar de balans om alles te doseren. Het belangrijkste is dat als we zo hard werken als nu, we onszelf naar het eredivisieniveau pushen."

,,Die invulling blijft hetzelfde als voor de schorsing van Rai. Ik zou niet weten waarom ik Manu meer naar het centrum moet halen. Manu speelt gewoon als nummer tien, maar dan vanaf de linkerkant. Manu is een passende speler, Rai is een lopende speler. Wij willen mensen in de box hebben, wij willen goals maken en we hebben centers die vanaf de vleugels bediend kunnen worden. Rai kan vanaf de 'tien' spelen, maar Manu is dat voor mij ook nog altijd."

Donderdag wordt er, vanwege de jongste aankopen, een nieuwe officiële elftalfoto gemaakt. Hoe groot is de kans dat dat na de winterstop nog een keer moet gebeuren? ,,Het zou heel raar zijn om in de winterstop vijf nieuwe jongens te halen. Dan speel je paniekvoetbal. We houden onze ogen altijd wijd open voor het geval we de kans krijgen een speler te halen van wie wij denken dat hij een echte meerwaarde is. Maar los daarvan zijn we niet zo ontevreden over waar we naar toe gaan, hoe we groeien en over onze spelers. We zijn zeker niet opportunistisch bezig. We maken de juiste stappen en hopelijk gaat dat binnenkort gepaard met heel wat punten."