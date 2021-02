NAC - FC Eindhoven gaat vrijdag door, wedstrijd vervroegd naar 16.30 uur

De voetbalbond stelt dat bij een verwachte gevoelstemperatuur van -15 graden of lager gekeken wordt of een wedstrijd door kan gaan of dat het aanvangstijdstip aangepast wordt. Omdat de weersverwachting zegt dat de gevoelstemperatuur inderdaad rond de -15 graden zal zijn, is besloten de thuiswedstrijd van NAC naar voren te halen.

Vanwege de aanwezige veldverwarming in het Rat Verlegh Stadion is de grasmat, mits het niet hevig sneeuwt op de dag van de wedstrijd, goed bespeelbaar. In tegenstelling tot het veld in De Adelaarshorst. Het treffen tussen Go Ahead Eagles en Telstar is daarom verplaatst naar het stadion van Heracles waar kunstgras ligt. Dat duel is eveneens vervroegd en is zondag van 16.30 uur naar 12.00 uur gehaald.