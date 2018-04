NAC en Vreven staan op punt om afscheid van elkaar te nemen

Lurling heeft alle vertrouwen in NAC: 'Je kunt altijd meer dan je denkt'

24 april Anthony Lurling houdt de moed erin en denkt niet dat NAC in de nacompetitie verzeild raakt. ,,Drie keer is scheepsrecht", zegt de oud-speler van NAC en Heerenveen. Zondag staan beide clubs in Breda tegenover elkaar in wat een heet middagje beloofd te worden.