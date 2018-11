NAC en Van Hooijdonk: huwelijk van ruim dertig jaar

ProfielDinsdag werd dan eindelijk officieel bekendgemaakt wat al weken een publiek geheim was: Pierre van Hooijdonk gaat NAC helpen om lijfsbehoud te bewerkstelligen. De oud-spits, die in zijn actieve loopbaan twee dienstverbanden kende in Breda, keert zodoende terug op het oude nest.

31 jaar geleden streek Pierre van Hooijdonk voor het eerst neer in Breda. Destijds werd het talent gescout in Welberg, bij de plaatselijke amateurvereniging. Nadat hij in eerste instantie werd weggestuurd bij NAC, keerde de spits in 1991 terug.

Van Hooijdonk kende een glansrijke carrière. Na een succesvolle loopbaan, die hem leidde langs onder meer Celtic, Benfica en Fenerbahce, streek hij in 2005 neer bij NAC om er zijn carrière af te sluiten. Dat liep uit op een teleurstelling toen boezemvriend en trainer Ton Lokhoff eind 2006 werd ontslagen. Daarop besloot Van Hooijdonk alsnog naar Feyenoord te vertrekken. Twaalf jaar later is Pi-Air terug zijn de club waar hij groot werd.

Nieuwe kans

Pierre van Hooijdonk werd in 1991 door NAC overgenomen van RBC, na eerder te zijn weggestuurd door de Bredanaars. Daarmee kreeg de aanvaller een nieuwe kans in Breda. Het werd een groot succes.

Juni 1991: Pierre van Hooijdonk werd in 1991 door NAC overgenomen van RBC, na eerder te zijn weggestuurd door de Bredanaars.

Publiekslieveling

Van Hooijdonk heeft niet lang nodig om de harten van het fanatieke Bredase publiek te winnen. Mede dankzij zijn vele doelpunten is de spits al snel een cultheld aan de Beatrixstraat. Karakteristiek viert de in Steenbergen geboren Van Hooijdonk zijn treffers steevast door middel van een buikschuiver.

Pierre van Hooijdonk met zijn kenmerkende buikschuiver.

De held van Den Bosch

Na een periode te hebben gebivakkeerd in de eerste divisie, snakt Breda naar promotie. In 1993 geeft Pierre van Hooijdonk het startschot voor een volksfeest, door de openingstreffer in de ‘nacompetitie-finale’ tegen FC Den Bosch tegen de touwen te werken. François Gesthuizen vergroot tien minuten later de voorsprong, waarna wederom Van Hooijdonk de wedstrijd in het slot gooit. NAC is na acht jaar terug in de eredivisie.

Juni 1993: Pierre van Hooijdonk was de grote man voor NAC tijdens de promotie van 1993 in Den Bosch. NAC won met 0-3. Van Hooijdonk maakte de eerste en laatste treffer. Francois Gesthuizen maakte de tweede.

Grote Markt

Het succesverhaal in Den Bosch zorgt voor een gigantisch feest in Breda. De Grote Markt is uitgelopen voor een volksfeest. Van Hooijdonk is de gevierde man.

Juni 1993: Op de Grote Markt na de wedstrijd in Den Bosch.

Los in de eredivisie

In de eredivisie blijkt Van Hooijdonk met 25 goals met een sensatie. Wat vooral in het oog springt, is de reeks van liefst elf competitiewedstrijden op rij waarin de spits scoort. Onder meer uit bij Feyenoord, in De Kuip. Nog altijd een record. Inclusief bekerwedstrijden is het zelfs een serie van veertien. Ongekend voor een NAC-speler.

Februari 1994: Pierre van Hooijdonk in actie tijdens de wedstrijd met landskampioen Feyenoord in de Kuip. Van Hooijdonk scoort dat duel voor de tiende keer op rij. In Rotterdam wordt het 1-1.

Debuut Oranje en droomtransfer

Ook in het tweede seizoen in de eredivisie is Pierre van Hooijdonk nauwelijks af te stoppen. In de eerste seizoenshelft schiet hij in de eredivisie tien keer raak. Het blijft ook in de rest van het land niet onopgemerkt. Op 14 december (1994) maakt Van Hooijdonk zijn debuut voor Oranje. Kort daarna volgt een transfer naar Celtic. Een voorlopig afscheid tussen NAC en Pierre van Hooijdonk.

December 1994: Pierre van Hooijdonk neemt afscheid van zijn teamgenoten na zijn transfer naar Celtic. Van Hooijdonk laat onder meer boezemvrienden Peter Remie en Ton Lokhoff achter.

Terug op het oude nest

In 2005 besluit Pierre van Hooijdonk zijn glansrijke carrière af te sluiten bij NAC. De gewaardeerde pinchitter van Oranje heeft net twee seizoenen Turkse topclub Fenerbahce bij de hand genomen in de titelstrijd. Trainer en vriend Ton Lokhoff haalt de publiekslieveling over om in Breda terug te keren, ondanks diverse aanbiedingen van andere clubs.

Maart 2005: Pierre van Hooijdonk met trainer en vriend Ton Lokhoff, na het ondertekenen van het contract in Breda.

Vrije trappen

Ondanks dat het in Breda en bij Van Hooijdonk persoonlijk nog niet wil lopen, laat de aanvaller bij vlagen toch zijn klasse zijn. Als aanvoerder slaat de spits in Kerkrade, tegen Roda JC, twee keer toe via zijn specialiteit: de vrije trap.

November 2005: Pierre van Hooijdonk scoort twee keer tegen Roda JC. De laatste is de gelijkmaker in de slotminuut.

Toch weer uit elkaar

Ondanks dat de resultaten slecht zijn, valt het Van Hooijdonk rauw op zijn dak als vriend en oefenmeester Ton Lokhoff door NAC wordt ontslagen. Met zijn vervanger, Cees Lok, wil het niet klikken. Van Hooijdonk kiest tot woede van de supporters eieren voor zijn geld. De spits besluit naar Feyenoord te verkassen. Daar zal de aanvaller zijn carrière uiteindelijk afsluiten.

Januari 2006: Pierre van Hooijdonk staat de landelijke pers te woord na het ontslag van Ton Lokhoff.

Van Hooijdonk junior

Terwijl Pierre van Hooijdonk ook na zijn afscheid als voetballer makkelijk de weg naar het Rat Verlegh Stadion weet te vinden, wordt op zestienjarige leeftijd zijn zoon Sydney gescout. Onder trainer Mitchell van der Gaag debuteert het talent tegen FC Utrecht, dat eveneens in de punt van de aanval speelt. Inmiddels heeft de aanvaller vier invalbeurten achter zijn naam staan.

September 2018: NAC-speler Sydney met vader Pierre van Hooijdonk.

Vierde dienstverband

Voor de vierde keer keert Pierre van Hooijdonk terug bij NAC. Voor de eerste keer in een andere functie dan als voetballer. Of de hernieuwde samenwerking een succes wordt, valt niet te voorspellen, maar duidelijk is dat NAC door de aderen van de familie Van Hooijdonk stroomt. De oud-international staat mogelijk voor zijn zwaarste opgave in dienst van NAC. De club in de eredivisie te houden.