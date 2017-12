NAC en Sprangers genomineerd voor Sportgala Breda

Waarnemend trainer Penders tevreden over nieuwe rol Manu García

3 december ,,Er zat veel druk op vandaag, omdat we een aantal slechte wedstrijden hebben gespeeld. Er is dus wel sprake van opluchting ja.” Waarnemend hoofdtrainer Rob Penders, hij verving de geschorste Stijn Vreven, was tevreden met de drie punten en het vertoonde spel tegen Excelsior. ,,Veel kansen gecreëerd en bijna niks weggegeven.”