NAC en middenvelder Agougil gaan met elkaar door

NAC vertrouwt blind op boegbeeld Olij: ‘Als het op penalty's aankomt, gaan wij zeker door’

,,Er gaan wat dingen veranderen, maar of dat in de formatie of qua namen is, ga ik nu niet prijsgeven.” Edwin de Graaf kondigt een nieuwe strategie aan voor de return in de eerste ronde van de play-offs. Om ADO Den Haag niet wijzer te maken dan het is, wil hij zijn aanvalsplan tot het laatste moment geheim houden. ,,We moeten sowieso een goal maken.”

13 mei