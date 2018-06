NAC en Meijers denken na over tijdelijk afscheid

Met in het achterhoofd dat NAC zich achterin gaat versterken, is een verhuur naar een eerstedivisionist een meer dan reële optie voor Bart Meijers.

De komst van een nieuwe trainer ten spijt, is de kans groot dat Bart Meijers (tijdelijk) vertrekt uit Breda. De centrale verdediger wil bij NAC doorgroeien tot een vaste waarde, maar de vooruitzichten zijn niet rooskleurig te noemen gezien de moeizame laatste maanden van vorig seizoen en het gegeven dat de clubleiding bij partner Manchester City een rechtsbenige mandekker wil losweken.

Goed ingevoerde bronnen zeggen dat uit de top van de eerste divisie concrete navraag is gedaan naar Meijers voor wie het van belang is om wekelijks minuten te maken. Het is niet uitgesloten dat de 21-jarige speler uit Etten-Leur nog voor de start van de voorbereiding op 30 juni verhuurd wordt door NAC. Dat hij in het bezit is van een aflopend contract (2019) vormt geen belemmering. De club heeft een eenzijdige optie en kan tijdens het seizoen, in de winterstop bijvoorbeeld, de verbintenis met een jaar verlengen.

Schouderblessure

Meijers leek na zijn stormachtige entree in 2017, op carnavalsvrijdag maakte hij zijn profdebuut, hard op weg om als speler uit de regio zijn naam te vestigen bij NAC. Met de promotie op zak tekende hij zijn eerste profcontract. Een zware schouderblessure hield hem de eerste eredivisiemaanden aan de kant. Hij knokte zich terug en in november, december en januari had hij in tien van de elf duels een basisplaats.

De rode kaart (twee keer geel) tegen Ajax begin februari zorgde voor een ommekeer. Nadien werd hij nog eenmaal ingezet door Stijn Vreven. De vertrokken trainer gaf met Pablo Marí en Karol Mets de voorkeur aan twee linkspoten in het centrum. De laatste drie wedstrijden werd de weer herstelde Menno Koch van stal gehaald en stond Meijers ineens onderdaan de pikorde. De terugkeer van oud-huurling Marí is onwaarschijnlijk, Koch en Mets blijven daarentegen wel. Daarnaast speurt technisch directeur Hans Smulders naarstig naar spelers die de defensie meer body geven.

Tussenoplossing

Hoewel Meijers heeft aangetoond het eredivisieniveau aan te kunnen, denken beide partijen serieus na over een tussenoplossing. Bekend was al dat de jeugdexponenten Diego Snepvangers, Bodi Brusselers en Richelor Sprangers op uitleenbasis naar Helmond Sport gaan. De eerstedivisionist met wie NAC een samenwerkingsverband is aangegaan. Het is niet uitgesloten dat ook Meijers naar Helmond gestuurd wordt, ondanks de serieuze interesse van hoger aangeschreven eerste divisieclubs.