NAC en Kramer op z'n vroegst na oud en nieuw met elkaar om de tafel

Wil het Kramer binnenhalen, zal NAC haast moeten maken. Met Dick Advocaat als nieuwe trainer van Sparta heeft de Kasteelclub zich officieel gemeld om de 29-jarige aanvaller in de winterstop over te nemen van Feyenoord. Eerder al liet ADO Den Haag blijken meer dan serieuze belangstelling te hebben in Kramer die te horen heeft gekregen dat hij per direct mag vertrekken bij de landskampioen.

De technisch directeur van NAC, Hans Smulders, heeft vorige week voor het eerst zijn interesse kenbaar gemaakt in Kramer. Volgens Kramer's zaakwaarnemer is het de bedoeling dat begin januari, in de week dat NAC afreist naar Portugal voor het trainingskamp in Vilamoura, Smulders en trainer Stijn Vreven met Kramer een gesprek hebben. De speler kwam in het seizoen 2008/2009 tot twaalf wedstrijden voor NAC en zou wel oren hebben naar een (tijdelijke) overgang naar zijn oude club. In Breda zou hij dan gekoppeld worden aan Thierry Ambrose in een nieuw te vormen tweespitsensysteem.

Het ‘broodje kroket’ incident, Kramer at vorige week in de rust van een wedstrijd van Feyenoord het weinig gezonde tussendoortje en werd disciplinair geschorst, is tot op heden zonder gevolgen gebleven wat de interesse van NAC betreft. Vreven sprak er weliswaar publiekelijk zijn verbazing over uit, maar het is voor de Bredase club vooralsnog geen aanleiding geweest om zich terug te trekken.

Huursom

De eventuele komst van de spits, voor wie op de achtergrond ook het buitenland (Turkije) lonkt, zal niet over een nacht ijs gaan. De 1.96 meter lange Rotterdammer is in het bezit van een aflopend contract en Feyenoord wil een vergoeding ontvangen voor het resterende half jaar. In 2015 legde het immers 1.5 miljoen euro op tafel om hem over te nemen van ADO Den Haag. Van NAC zal verwacht worden dat het op z’n minst een huursom betaalt, daarnaast zal de speler een deel van zijn salaris moeten inleveren en ook de stadionclub moet water bij de wijn doen.