NAC en geïnteresseerd Anderlecht praten over keeperstalent Verbruggen

NAC raakt jeugdinter­na­ti­o­nal Simons kwijt aan PSV

5 mei In februari maakte hij zijn debuut bij Oranje onder 15, drie maanden later stapt de 14-jarige Jevon Simons over van NAC naar PSV. De middenvelder werd vorig seizoen door de Bredanaars nog gescout bij de Rotterdamse amateurclub Spartaan'20.