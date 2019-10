‘NAC en De Graafschap zijn de favorieten voor promotie’

SC Cambuur

Begroting: 5 tot 6 miljoen euro

Spelersbudget: 1,5 miljoen euro

Doelstelling: top 5

Trainer: Henk de Jong (eerste seizoen)



Krachten:

+ Cambuur scoort aan de lopende band. De Friezen hebben met 24 goals na Jong Ajax (27) de meest productieve ploeg van de eerste divisie. Veel gevaar komt van de vleugelflitsers Issa Kallon en Ragnar Oratmangoen.

+ Met Sonny Stevens staat er een betrouwbare doelman onder de lat. De keeper is dit seizoen pas zes keer gepasseerd.

+ Er staat weinig druk op de spelersgroep. De Friese club heeft ambities, maar geen haast. Cambuur stapt naar verwachting in 2021 over naar een nieuw stadion en wil dán in de eredivisie spelen.



Valkuilen:

- Cambuur leunt voor een groot deel op talentvolle voetballers. De kans dat zij vroeg of laat een terugval krijgen, is groot.

- De sterke start zorgt voor een favorietenrol in veel wedstrijden. Tegenstanders stellen zich in op het spel van Cambuur. Aan die nieuwe status moet de ploeg van trainer Henk de Jong nog wennen.



Sterspeler:

Robert Mühren is in bloedvorm. De 30-jarige spits is met acht doelpunten de topscorer van de eerste divisie. Mühren is tevens ervaren en een balvast aanspeelpunt.