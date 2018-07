NAC en Brondeel wachten op FC Twente

Of het tot een hereniging komt tussen NAC en Jorn Brondeel wordt in de loop van deze week duidelijk. Club en keeper willen wel en zijn met elkaar in gesprek, de bal ligt nu bij FC Twente. Concreet is het wachten op Ted van Leeuwen, de nieuwe technisch directeur van de Tukkers die gisteren zijn eerste werkdag kende.

Als de directie van FC Twente in kaart heeft gebracht met welke spelers het in de eerste divisie voor promotie gaat, is Brondeel aan zet. Mocht hij een financiële last zijn en met zijn salaris te zwaar op de begroting drukken, zal een vertrek bespreekbaar zijn. Met de opmerking dat zijn contract geen degradatieclausule kent. Hoezeer hij ook zou willen, de Belg heeft geen ontsnappingsroute. Hij zal langs de burelen van de Enschedese club moeten om de zaken netjes af te handelen.

Zoals bekend verbond Brondeel zich in maart van 2017 voor vier jaar aan FC Twente, op dat moment de nummer acht van de eredivisie, terwijl NAC in de eerste divisie lange tijd buiten de top vijf stond. Sportief gezien beschouwde hij Twente als stap vooruit, financieel werd hij er ook beter van. Het perspectief is inmiddels is 180 graden gedraaid.