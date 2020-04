NAC en algemeen directeur Luuc Eisenga per 1 juni uit elkaar

NAC in het seizoen 2020-2021 in een onverander­de eerste divisie

24 april Alles blijft zoals het was in het Nederlandse voetballandschap. Dus geen promotie en geen degradatie. NAC speelt in het seizoen 2020-2021 opnieuw in de eerste divisie met exact dezelfde clubs als het afgelopen geannuleerde seizoen waarin Cambuur en De Graafschap op de twee rechtstreekse promotieplaatsen stonden en nu dus met lege handen achterblijven.