NAC-eigenaar Van Aalst doorbreekt stilte, stem supporters weegt zwaar en Lommel als schrikbeeld

Iemand die minder van doen heeft met de identiteit van de club is Wim van Aalst. De grootaandeelhouder schreef een brief aan de kleinere aandeelhouders om zijn keuze voor het City-concern te verklaren. Sportief succes is de leidraad, aldus Van Aalst. Met de inspraak van de geledingen moet het eens klaar zijn, schrijft hij.

De heren bellen naar België om te vragen naar de ervaringen in Lommel. De Belgische club is ook onderdeel geworden van CFG en kwam geen steek verder. Clubwatcher Sven Claes - journalist van Het Belang van Limburg - schetste de huidige situatie.

John Karelse is als voorzitter van Oud-NAC minder uitgesproken over de City-deal. Omdat er een afgevaardigde van zijn geleding in Stichting NOAD zit, wil hij zich niet nadrukkelijk uitlaten over de gang van zaken. Wel bevestigt hij dat de teneur bij de supporters leidend is in zijn standpunt.