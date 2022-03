NAC-eigenaar hoopt vurig op City Football Group: ‘Hun netwerk is de beste garantie om terug te keren naar de eredivisie’

In een brief die Wim van Aalst gisteren naar alle aandeelhouders van NAC heeft gestuurd, houdt hij een vurig pleidooi voor City Football Group. ,,Zij kennen ons. Hebben ons enorm geholpen met de samenwerkingsovereenkomst (2016-2021). Met gratis spelers van formaat. En grote investeringen op ons trainingscomplex in Zundert. Bij City gaat het alleen en uitsluitend over voetbal. Hun netwerk is de beste garantie om terug te keren naar de eredivisie,” zo schrijft hij in de brief.